Делегация Псковского облсовпрофа во главе с председателем Игорем Ивановым встретилась с председателем Федерации профсоюзов Ставропольского края Татьяной Чечиной и руководителями краевых профсоюзных организаций. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе облсовпрофа.
В состав псковской делегации также вошли руководители членских организаций профсоюзов народного образования и науки, здравоохранения, потребительской кооперации, культуры, государственных учреждений.
фото пресс-службы облсовпрофа
В рамках встречи стороны обменялись практиками работы в рамках социального партнёрства, правового направления и охраны труда. Отдельно также обсудили вопросы санаторно-курортного оздоровления трудящихся на территориях, практиках включения положений оздоровления в коллективные договоры.
«Сегодня профсоюзные здравницы двух регионов предлагают существенные преференции для членов профсоюза. Положительный опыт необходимо продвигать и масштабировать!» - прокомментировал итоги встречи Игорь Иванов.