Делегация Псковского облсовпрофа во главе с председателем Игорем Ивановым встретилась с председателем Федерации профсоюзов Ставропольского края Татьяной Чечиной и руководителями краевых профсоюзных организаций. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В состав псковской делегации также вошли руководители членских организаций профсоюзов народного образования и науки, здравоохранения, потребительской кооперации, культуры, государственных учреждений.