Два монтажника из Петербурга заплатят штраф за отказ подчиниться полиции в Дно. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

21 ноября мужчины выпивали в гостинице «Советская» и мешали отдыхать другим постояльцам. Администратор средства размещения вызвала наряд, и полицейские доставили нарушителей в отдел для составления протоколов.

Там петербуржцы отказались от медицинского освидетельствования, что расценили как неповиновение законному требованию сотрудников.

В суде они полностью признали вину и раскаялись.

Судья Дновского районного суда привлек их к ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ и назначил каждому наказание в виде административного штрафа.