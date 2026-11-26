260 сообщений о скулшутинге, экстремизме и вовлечении несовершеннолетних в преступления зафиксировал с начала года Центр информационной безопасности Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в MAX по итогам Координационного совещания по обеспечению правопорядка.

Данный центр создан по поручению главы региона. По его словам, обстановка с вовлечением молодежи в деструктивную деятельность непростая, но контролируемая: психологи провели более 500 консультаций для ребят из зоны риска.

На совещании обсудили и другие направления.

Губернатор, в частности, отметил высокую эффективность «Дружины» – более 2500 добровольцев помогают полиции на массовых мероприятиях, патрулируют важные объекты, содействуют тушению пожаров и обеспечивают безопасность на воде. Отряд получил необходимую технику, а за дежурства предусмотрены выплаты.

В сфере нацпроектов Михаил Ведерников поручил заказчикам жестко работать с недобросовестными подрядчиками – выставлять неустойки, вести претензионную работу, расторгать контракты. За год здесь выявлено вдвое больше экономических преступлений. Отдельно глава региона остановился на безопасности на железной дороге: поручено оборудовать знаками переходы через пути и усилить профилактику в школах, СМИ и соцсетях. «Задачи понятны, ресурсы есть», – подчеркнул губернатор.