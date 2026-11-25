Проект Палкинского центра досуга вошёл в топ‑20 конкурса «ЭтноЛаб: акселерация успеха» и получил 150 тысяч рублей поддержки. Об этом рассказала врип главы Палкинского района Анна Николаева в канале в мессенджере МАХ.

«Эта победа дала реальный толчок работе коллектива», – отметила Анна Николаева.

По словам главы муниципалитета, благодаря субсидии уже были реализованы две поездки для студентов из Азии по Палкинскому округу: гости познакомились с традициями и культурой территории. Сейчас в районе готовят новую выставку стендов о богатой истории округа – её смогут увидеть и местные жители, и туристы.

Важным этапом участия в программе стало выступление сотрудника Центра на федеральной конференции в Общественной палате РФ. Там подвели итоги Года единства народов России, а специалист из Палкино прошёл обучение у федеральных экспертов. «Спасибо коллективу Центра за неравнодушие и труд. Впереди ещё много интересных проектов!» – добавила врип главы Палкинского района.

Победа в конкурсе – это не финал, а отправная точка для новых инициатив.