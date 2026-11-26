У юных баскетболистов Пскова скоро появится полноценная площадка для тренировок: в 2027 году на стадионе «Машиностроитель» откроют крытый спортивный зал. Об этом губернатор Михаил Ведерников рассказал в эфире прямой линии на «России 24», отвечая на вопрос о развитии спортивной инфраструктуры региона, пишет ПАИ.

Поводом для разговора стал успех команды Псковского гуманитарного лицея – она дошла до финала всероссийских соревнований «КЭС-Баскет» и выступила на III Международном суперкубке в Москве. Однако, как отметили на прямой линии, школьного зала лицею для полноценных тренировок и соревнований по игровым видам спорта не хватает.

Губернатор признал: вопрос развития стадиона не снимали с повестки, но он упирается в финансирование. «Мы планировали вторую очередь модернизации стадиона «Машиностроитель», нам даже выделяли средства из федерального бюджета, но, к большому сожалению, нам пришлось отложить на будущее реализацию этого проекта», – сказал Михаил Ведерников.

Тем не менее крытый зал в планах на следующий год уже закреплен.

«Это будет спортивный зал, где можно будет заниматься футболом, волейболом и баскетболом», – пояснил губернатор. Помимо него, по его словам, в 2027 году появятся две умные площадки, поле и две площадки ГТО. Сейчас завершается подготовка: как только появится возможность предусмотреть лимиты, начнутся реконструкция бассейна «Барс» и строительство двух площадок центра адаптивного спорта.