Вопрос с качеством воды в Пскове близок к решению: станция умягчения должна выйти на полную мощность к середине декабря. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в эфире прямой линии на телеканале «Россия 24», пишет ПАИ.

История объекта оказалась непростой. Станцию умягчения построили, но подрядчик отказался выполнять требования городских властей – как выразился губернатор, «абсолютно разумные и не такие сложные». Разбираться пришлось в суде.

На данный момент все судебные решения вступили в силу, а сама станция перешла на баланс городского водоканала. Специалисты ведут пусконаладку: она разбита на три этапа, второй из которых подходит к концу, после чего сразу начнется третий.

«Я очень рассчитываю, что к 10–15 декабря станция полноценно начнет работать в интересах жителей города», – заключил Михаил Ведерников.