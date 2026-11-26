Более 100 работ псковских художников и их коллег из Мончегорска представлены на выставке «Вперед, на Север! Хибины» в Кировске. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления культуры администрации Пскова.

В выставку вошли произведения учеников и преподавателей художественного отделения Детской школы искусств Пскова и работы художника Анны Смирновой из Мончегорска. Все они написали их во время летнего пленэра 2025 года в Хибинах.

Экспозиция открылась 21 ноября в Историко-краеведческом музее города. На церемонии присутствовал заместитель главы Кировска Роман Егоров.

Мечту псковичей помогла осуществить художник и краевед Наталья Елизарова.

70 работ можно увидеть в зале музея, остальные разместились в Полярно-альпийском ботаническом саду-институте. Выставка в Кировске будет работать до 20 декабря.

3 января 2027 года она переедет в Музей камня в Мончегорске.