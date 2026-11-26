Четверо детей и один взрослый были спасены при пожаре в деревне Носово Пыталовского округа. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Как отметили в ведомстве, возгорание произошло рано утром в 05:53 в помещении котельной, которое пристроено к жилому дому на улице Березовой.

Огонь повредил кровлю по всей площади, само помещение закопчено. При этом жилой дом удалось спасти. Согласно предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при использовании печей.

На месте работали пять огнеборцев и две единицы спецтехники.