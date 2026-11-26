Плавание, пулевая стрельба, стрельба из лука, теннис, армрестлинг, пауэрлифтинг и волейбол сидя – эти виды спорта будут доступны в региональных центрах адаптивной физической культуры и спорта. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в эфире прямой линии на телеканале «Россия 24» 25 ноября, отвечая на вопрос ветерана спецоперации Никиты Буравцова, пишет Псковское агентство информации.

По его словам, проект предполагает два комплекса с бассейнами.

Первый, на 140-145 мест, построят на Завеличье в Пскове, второй, на 90-95 мест, – на площадке паломнического центра в Печорах. Губернатор отметил, что проектирование планируют завершить в этом году, а строительство начать со следующего.

Михаил Ведерников отметил, что набор дисциплин будет соответствовать программе Кубка защитников Отечества. Он поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку «большого, серьезного, финансово емкого проекта» в непростое время.

По словам губернатора, спорт остается одним из эффективных механизмов социализации и адаптации ветеранов боевых действий, а псковские спортсмены уже показывают результаты на межрегиональных, окружных, федеральных соревнованиях.