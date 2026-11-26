Проблему с поиском льготных лекарств в Псковской области поможет решить специальное программное обеспечение – его планируют внедрить в медучреждениях со следующего года. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил на прямой линии телеканала «Россия 24» 25 ноября, пишет Псковское агентство информации.

По его словам, обеспечение льготными лекарствами – одно из самых затратных направлений. Из областного бюджета на эти цели предусмотрено 2,2 млрд рублей, что вдвое больше, чем раньше. При этом в регионе 31 тысяча льготников регионального уровня и более 20 тысяч федеральных. Стоимость лекарственной помощи на одного человека составляет 55 тысяч рублей, но федерация выделяет лишь 18 тысяч рублей, остальное доплачивает непосредственно Псковская область.

Губернатор уточнил, что лекарства в наличии есть, однако по семи позициям наблюдается дефицит. Новое программное обеспечение, которое планируют внедрить по московскому принципу, позволит врачам и пациентам видеть, какие препараты доступны по тем или иным показаниям, какие есть аналоги и что можно купить в России, а что уже не поставляется.

«Важно, чтобы врач говорил о том, что этого лекарства нет, оно может быть в частной аптеке, но есть стоп на госзакупки, и госучреждение их закупить не может, но есть хорошая альтернатива», – отметил Михаил Ведерников. Программа облегчит работу, но главная задача – обеспечить льготы соответствующим финансированием.