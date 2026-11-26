Слушателям третьего потока программы «Время героев» предоставят финансовую поддержку и жилье, чтобы они могли полностью посвятить себя учебе. Об этом в эфире радиостанции «Маяк» рассказал ректор Президентской академии Алексей Комиссаров, сообщали «Псковской правде» организаторы проекта.

График занятий будет настолько насыщенным, что совмещать учебу с работой не получится. «Мы задали высокую планку интенсивности обучения. Чтобы выдержать график, участнику программы нужно сосредоточиться на учебе целиком», – подчеркнул Алексей Комиссаров. Всем слушателям на весь период обучения назначат стипендию – ориентировочно около 100 тысяч рублей ежемесячно.

Кроме того, им предоставят место для проживания.

Набор открыт по поручению президента для участников и ветеранов специальной военной операции, не имеющих законченного высшего образования. Действующие военнослужащие могут начать учебу, не увольняясь со службы.

Третий поток заметно отличается от предыдущих. За три года вместо четырех участники освоят полную программу вуза и получат диплом Президентской академии. Условия отбора расширили: подать заявку могут граждане РФ со средним общим, средним профессиональным или незаконченным высшим образованием, проявившие мужество и героизм на СВО. По словам ректора, это открывает широкие перспективы для молодых героев. К новшествам также относятся меры поддержки для всех участников и наставничество выпускников прошлых потоков.

При отборе будут оценивать боевые заслуги, способности, мотивацию и готовность учиться. Программа, в свою очередь, объединит теорию и практику.

Слушатели изучат государственное и муниципальное управление, право, финансы, проектное и процессное управление, а также анализ данных и работу в цифровых системах. Практическая часть включит выездные модули в регионах.

«Президент поручил создать отдельную программу – для ребят, которые проявили себя на передовой, доказали, что они настоящие герои. Важно, чтобы их опыт и компетенции были востребованы в мирной жизни», – отметил Алексей Комиссаров.

Программа «Время героев» работает с 1 марта 2024 года. Ее операторы – Президентская академия и платформа «Россия – страна возможностей». Все выпускники первого потока уже получили назначения или избраны на ответственные посты. Среди них полпред президента в УрФО Артем Жога, главы Тамбовской и Белгородской областей Евгений Первышов и Александр Шуваев, член ЦИК Анатолий Сысоев и руководитель «Движения первых» Артур Орлов. Второй поток завершит обучение в 2027 году, причем две трети его участников уже заняли новые должности.

Заявки на третий поток принимаются с 9 ноября до 25 января 2027 года на сайте времягероев.рф. Претендентам предстоит заполнить анкету, написать эссе и пройти тестирование. По итогам оценки сформируют окончательный список. Участие в отборе не гарантирует зачисления или последующего назначения на должность.