Новый цифровой флюорограф начал принимать пациентов в Островской межрайонной больнице. Об этом «Псковской правде» сообщили в медучреждении.

В поликлинике головного учреждения больницы в Острове уже успешно завершены монтаж, пусконаладочные работы, а также настройка оборудования.

Аппарат высокого разрешения помогает врачам-рентгенологам выявлять даже минимальные изменения в тканях легких и органах грудной клетки на самых ранних стадиях – в том числе пневмонии, туберкулез и онкологические новообразования. По сравнению с аппаратами предыдущих поколений, цифровые технологии, в свою очередь, заметно снижают дозу облучения, делая процедуру максимально безопасной.

Конструкция флюорографа удобна для обследования людей разного возраста, роста и комплекции. В межрайонной больнице подчеркнули, что обновление оборудования – важный шаг для повышения доступности и качества медицинской помощи.