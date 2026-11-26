Память Николая Фан-дер-Флита увековечили в Пскове: на фасаде Псковского музея-заповедника на улице Некрасова, 7 ему открыли мемориальную доску. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Псковский музей был основан при участии Фан-дер-Флита – государственного и общественного деятеля Российской империи. Инициативу установки доски поддержало Псковское отделение Императорского Православного Палестинского общества. От депутатов гордумы на церемонии присутствовал Юрий Бурлин.

На Псковской земле Фан-дер-Флит оставил заметный след. Он поддерживал народное образование, развивал сельскую медицину, был попечителем учительской семинарии.

При участии Фан-дер-Флита, в частности, создавались общедоступный музей в Пскове и Псковское общество сельского хозяйства, которое он возглавил в 1894 году.