Штраф в 60 тысяч рублей заплатит гражданин Молдовы, который нелегально перешел государственную границу России в Себежском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Инцидент произошел 29 июля. Гражданин Республики Молдова шел по лесу вдоль железнодорожного полотна и пересек границу из Латвии вне пункта пропуска.

Ранее ему запретили въезд в Россию до 8 июня 2030 года. Нарушителя задержали сотрудники пограничной службы. Суд признал его виновным по части 2 статьи 322 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа. Приговор пока не вступил в законную силу.