189 псковских школьников прошли трехмесячный курс китайского языка, который провели преподаватели из КНР Цзя Инин и Фань Чэнлин. Об этом глава города сообщил Станислав Стармолотов в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, курс охватил шесть учебных заведений: лицей №4, инженерно-лингвистическую гимназию, Гуманитарный лицей, «Псковский педагогический комплекс», гимназию №29 и Естественно-математический лицей №20.

Учителя приехали по проекту «Язык и культура», который с прошлого года действует по договору о дружеских связях между Псковом и Мяньяном. Станислав Стармолотов отметил, что преподаватели – магистры Шаньдунского политехнического университета. Они с легкостью и удовольствием делились знаниями. Школьники работали активно и с уважением, проявив живой интерес к китайскому языку.

Помимо уроков, для Цзя и Фань устроили насыщенную культурную программу.

Они, как рассказал градоначальник, увидели Псков, Печоры, Изборск и Пушкинские Горы, познакомились с модульной библиотекой имени И.И. Василева, где им понравилось готовиться к урокам. Гости посетили «Михайловский бастион», фестиваль «Территория детства» и концерты русских фольклорных коллективов.

Глава Пскова в том числе поблагодарил учителей за уникальный опыт, который они подарили детям, и пригласил их приехать снова.