Во время обследования, которое проводилось в текущем году, в Старом парке усадьбы Строгановых в деревне Волышово Перовского района специалисты обнаружили цепь искусственных насыпей. Информация опубликована в официальных соцсетях усадьбы.

На сегодняшний день специалисты рассматривают две версии назначения подобных насыпей: они могли служить видовыми точками с панорамным обзором либо обозначать границу парка, отделяя его территорию от остальной местности.

Особый штрих находки – деревья-«маяки» на вершинах. Среди них – сосна возрастом более 200 лет: она словно хранит память о прежних временах.

«Удивительно, сколько нового может рассказать парк, даже после десятилетий без должного внимания», – подчеркнули в усадьбе Строгановых.