Первым замминистра культурного наследия Псковской области стал Константин Широков – участник программы «Время героев», Герой России, дважды награждённый орденом Мужества. О назначении сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем официальном канале в мессенджере МАХ.

По его словам, ключевая задача нового заместителя министра – исполнение поручения президента Владимира Путина: вовлечь в оборот максимум объектов культурного наследия, чтобы сохранить их и обеспечить дальнейшее использование.

Губернатор уточнил, что Константин Широков, проходя стажировку в правительстве Псковской области, сам проявил заинтересованность в работе данного министерства, а после выступил с инициативой продолжить свою деятельность в новом качестве.

«К 2030 году в Псковской области необходимо привести в порядок не менее 1000 объектов культурного наследия. Регион богат памятниками, и эта работа требует системного подхода. Я уверен, что опыт и целеустремлённость Константина Викторовича помогут справиться с задачей», – отметил Михаил Ведерников. Глава региона также подчеркнул, что будет оказывать Широкову необходимую поддержку.