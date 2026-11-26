Сегодня, 26 ноября, в Псковскую область с рабочим визитом прибыла делегация Республики Беларусь во главе с заместителем премьер-министра страны Натальей Петкевич. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

В церемонии у Вечного огня приняли участие Наталья Петкевич, губернатор Михаил Ведерников, его заместители Вера Емельянова и Нинель Салагаева, министр экономического развития Андрей Михеев и министр культуры Илианна Петрова.

Участники торжественного мероприятия возложили цветы и почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания.

В программе – социальные и промышленные объекты. Делегация посетит технопарк «Кванториум Псков», соцгородок в Псковском районе и фабрику «Славянка».