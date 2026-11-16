Росгеология уточнит для Струг Красных запасы подземных вод

Жители Струг Красных могут получить новый централизованный источник питьевой воды – его изысканием занимаются гидрогеологи Росгеологии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе АО «Росгеология».
Жители Струг Красных могут получить новый централизованный источник питьевой воды – его изысканием занимаются гидрогеологи Росгеологии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе АО «Росгеология».
Сейчас поселок обеспечивают водой старые одиночные скважины: часть из них пробурена более 30 лет назад и находится в аварийном состоянии, а расположение в застроенной территории не позволяет создать зоны санитарной охраны. В 2012 году месторождение подземных вод сняли с госучета из-за недостаточной изученности.
Специалисты Росгеологии должны подтвердить запасы не менее 2,7 тысяч кубометров метров в сутки. На участке уже есть две скважины глубиной 120 и 200 метров – их подготовили к откачке для определения водообильности пласта и отбора проб.
«Поселок испытывает дефицит воды, поэтому необходимо организовать централизованный водозабор, который обеспечит население качественной питьевой водой», – прокомментировал заместитель главы администрации Стругокрасненского района Сергей Андреев. По словам ведущего гидрогеолога ЦПГО Лидии Смелых, участок выбран так, чтобы в будущем можно было организовать зону санитарной охраны.
Работы завершатся в декабре 2027 года.