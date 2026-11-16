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Общество

Псковский педагог Вячеслав Новиков представил доклад на съезде в МГУ

16 ноября 2026 года, 15:30

Учитель русского языка и литературы гимназии №29 Вячеслав Новиков представил Псков на международном съезде словесников в МГУ имени М.В. Ломоносова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Псковский педагог Вячеслав Новиков представил доклад на съезде в МГУ

Фото пресс-службы администрации Пскова

Педагог выступил с докладом о том, каким учителя видят современного писателя.

На форуме «Русский язык – язык дружбы и братства» говорили о том, как русский язык объединяет образовательное пространство, о литературоцентричности культуры и о современных методах преподавания словесности.

В администрации Пскова подчеркнули, что гордятся учителем и рассчитывают, что Вячеслав Новиков применит новые знания на своих уроках.

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