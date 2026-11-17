Ежегодная прямая линия губернатора Псковской области Михаила Ведерникова состоится 25 ноября в 18:00. Впервые вопросы на нее принимает ИИ-помощник по имени Ольга. Об этом глава региона сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, прямой эфир пройдет на телеканале «Россия 24», радиостанциях «Радио России» и «Маяк», а также на сайте gtrkpskov.ru. Обращения принимают по бесплатному номеру 8 (800) 222-60-32, через Платформу обратной связи на «Госуслугах», в чат-боте MAX, в группе ГТРК «Псков» в социальной сети «ВКонтакте» и на почту gtrkpskov@mail.ru, в том числе в формате видеовопросов.

«Ольга не просто записывает текст, а сразу выделяет суть проблемы, определяет ее срочность и при необходимости задает уточняющие вопросы», – отметил губернатор

Михаил Ведерников уточнил, что волонтеры работают с 9:00 до 18:00, а искусственный интеллект отвечает круглосуточно. Все обращения попадают в единую систему: искусственный интеллект распределяет их по ведомствам и отслеживает сроки исполнения вплоть до контрольного звонка для подтверждения, что проблема решена.

«Мне очень важно слышать вас, общаться напрямую, чтобы находить реальные решения», – подчеркнул глава региона.

На прямой линии обсудят развитие городов и районов, дороги, здравоохранение, образование, соцподдержку, работу ЖКХ и другие важные для региона темы.