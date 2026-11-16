Дело об экстремистской ячейке и вымогательстве 1,5 млн рублей направили в псковский суд

В Псковской области направлено в суд уголовное дело в отношении троих лиц о деятельности экстремистской ячейки, вымогательстве и иных преступлениях. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
В Псковской области направлено в суд уголовное дело в отношении троих лиц о деятельности экстремистской ячейки, вымогательстве и иных преступлениях. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
По данным следствия, ранее неоднократно судимый и отбывавший наказания в местах лишения свободы мужчина, приверженец криминальной идеологии, с августа 2020 года по октябрь 2025 года организовал незаконную деятельность экстремистского и запрещенного в РФ движения. В ячейку он вовлек двоих знакомых.
В ноябре 2024 года организатор с одним из участников применил физическое насилие и потребовал 1,5 млн рублей у лица, ранее задержанного и осужденного за незаконное перемещение иностранных граждан через государственную границу РФ.
Деньги, как уточнили в ведомстве, требовали в счет компенсации за невыполненную «работу» по перемещению лиц за границу. Потерпевший, опасаясь за свои жизнь и здоровье, перевел часть суммы на банковскую карту вымогателей.
При обысках у организатора изъяты 16 взрывных устройств и 35 растений, содержащих наркотик. В зависимости от роли фигурантам инкриминируют статьи 210 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации), пунктов «а», «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств) и части 1 статьи 231 УК РФ (культивирование наркосодержащих растений в крупном размере).
Следствие собрало достаточную доказательственную базу.
Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.