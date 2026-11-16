Дело об экстремистской ячейке и вымогательстве 1,5 млн рублей направили в псковский суд

В Псковской области направлено в суд уголовное дело в отношении троих лиц о деятельности экстремистской ячейки, вымогательстве и иных преступлениях. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

По данным следствия, ранее неоднократно судимый и отбывавший наказания в местах лишения свободы мужчина, приверженец криминальной идеологии, с августа 2020 года по октябрь 2025 года организовал незаконную деятельность экстремистского и запрещенного в РФ движения. В ячейку он вовлек двоих знакомых.

В ноябре 2024 года организатор с одним из участников применил физическое насилие и потребовал 1,5 млн рублей у лица, ранее задержанного и осужденного за незаконное перемещение иностранных граждан через государственную границу РФ.