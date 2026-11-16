Алексей Иванов: Обновление Госдумы – это запрос на новый стиль работы

Значительное обновление состава нижней палаты отражает запрос общества. Избиратели ждут от своих представителей активных действий – поддержки экономики, усиления социальных гарантий и защиты суверенитета России.

Государственная Дума IX созыва начала свою деятельность. За это время парламентарии провели семь заседаний, обсудили инициативы в комитетах и на местах, а также рассмотрели десятки законопроектов и обращений граждан.

Своим мнением на эту тему поделился председатель комиссии по общественному контролю, развитию институтов гражданского общества и некоммерческого сектора Общественной палаты Псковской области Алексей Иванов.

«Обновление Госдумы – это не только кадровые изменения, но и запрос на новый стиль работы: более открытый, ориентированный на обратную связь с территориями. Для экспертного сообщества принципиально, чтобы законопроекты проходили качественную региональную экспертизу ещё на стадии подготовки – с участием муниципалитетов, НКО, отраслевых ассоциаций.

Псковская область имеет свои специфические вызовы: малая плотность населения, значительная доля сельских территорий, необходимость сохранять доступность базовых услуг при оптимизации сетей. Поэтому особенно важна донастройка механизмов господдержки под такие условия. Эффективность Думы будет измеряться тем, насколько законы учитывают эти нюансы и насколько прозрачны процедуры их реализации на местах.

Для Псковской области критически важны решения, которые стабилизируют рынок труда, удерживают кадры в регионе и создают условия для их профессионального роста – от целевых образовательных программ до инфраструктурных стимулов.

Отдельно стоит выделить повестку поддержки участников СВО и их семей: здесь требуется не разрозненный набор льгот, а единая, бесшовная система сопровождения.

Роль парламента – не только принимать законы, но и обеспечивать их исполнимость: с чёткими критериями, показателями и механизмами контроля.

Именно такой подход позволит перевести ожидания граждан в измеримые результаты», – подчеркнул эксперт.