Ушел из жизни бывший сотрудник аппарата Псковского областного Собрания

Ушел из жизни Валерий Александрович Яковлев – педагог, краевед и бывший сотрудник аппарата Псковского областного Собрания депутатов. Он скончался на 83-м году жизни, «Псковской правде» сообщили в региональном парламенте.

Валерий Яковлев родился в Порхове в 1944 году, окончил историко-географический факультет Псковского пединститута. Работал учителем истории в Порховской средней школе №2, где в 1966 году создал поисковый отряд «Красных следопытов».

Вместе с учениками он собирал свидетельства о трагедии деревни Красуха, где в ноябре 1943 года немецко-фашистские оккупанты уничтожили мирных жителей.

Собранные материалы легли в основу документального фильма «Была на земле деревня Красуха», снятого в 1969 году. С 2018 года картину ежегодно показывают 27 ноября в кинотеатре Порхова. В том же году Валерий Яковлев вместе с Игорем Лагуниным выпустил книгу «Была деревня Красуха».

Большую часть жизни он посвятил работе в органах власти: был заведующим отделом культуры Порховского райисполкома, работал в районном комитете КПСС и Псковском обкоме КПСС, в аппарате областного Совета народных депутатов.

С 1994 года занимал должности в аппарате Псковского областного Собрания депутатов.

«Его поисковая работа помогла сохранить память о страшной трагедии Красухи и людях, чьи судьбы могли бы остаться неизвестными», – отметили в ЗакСобрании региона. Депутаты выразили соболезнования родным и близким Валерия Яковлева.