Солистка «Маленькой компании» из Себежа выступила в Беларуси

Для юной певицы из Себежа Мирославы Дорошенко конкурс «Халі-Хало-2026» стал первым выходом на международную сцену: она представила Россию в финале, который прошел 13 и 14 ноября в Новополоцке. Об этом сообщает газета «Призыв».

Отбор был серьезным – 300 заявок, до финала дошли лишь 45 исполнителей из пяти стран. Мирослава, солистка «Маленькой компании» и ученица Себежской детской школы искусств, занимается у преподавателя Натальи Федотовой. Домой она привезла диплом участника. «Мы надеемся, что опыт, который Мирослава приобрела на конкурсе, приведет к новым вершинам», – отметила директор школы Ольга Воробьева.

Заслуженная артистка Республики Беларусь, председатель жюри Ирина Дорофеева отметила, что уровень подготовки конкурсантов был очень высоким, а призовых мест в каждой возрастной группе – всего три, поэтому часть исполнителей не попала в число лауреатов.