Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Фестиваль

Солистка «Маленькой компании» из Себежа выступила в Беларуси

16 ноября 2026 года, 12:00

Для юной певицы из Себежа Мирославы Дорошенко конкурс «Халі-Хало-2026» стал первым выходом на международную сцену: она представила Россию в финале, который прошел 13 и 14 ноября в Новополоцке. Об этом сообщает газета «Призыв».

Солистка «Маленькой компании» из Себежа выступила в Беларуси

Фото Себежский детской школы искусств

Отбор был серьезным – 300 заявок, до финала дошли лишь 45 исполнителей из пяти стран. Мирослава, солистка «Маленькой компании» и ученица Себежской детской школы искусств, занимается у преподавателя Натальи Федотовой. Домой она привезла диплом участника. «Мы надеемся, что опыт, который Мирослава приобрела на конкурсе, приведет к новым вершинам», – отметила директор школы Ольга Воробьева.

Заслуженная артистка Республики Беларусь, председатель жюри Ирина Дорофеева отметила, что уровень подготовки конкурсантов был очень высоким, а призовых мест в каждой возрастной группе – всего три, поэтому часть исполнителей не попала в число лауреатов.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Молодёжные лидеры из Псковской области обменялись опытом в «Сенеже»
Ушел из жизни бывший сотрудник аппарата Псковского областного Собрания
Дело об экстремистской ячейке и вымогательстве 1,5 млн рублей направили в псковский суд
После рейда «Алкоголь. Табак» в Пскове возбудили уголовные дела
Росгеология уточнит для Струг Красных запасы подземных вод
В Палкинском округе ремонтируют клуб и библиотеку при поддержке жителей
На Сороти в Новоржевском округе поймали браконьера с сетями и уловом
В Псковской области по программе догазификации подключено 10 тысяч домовладений
Псковский педагог Вячеслав Новиков представил доклад на съезде в МГУ

Комментарии

Авторизация
No comments
На высокой ноте

Культура / Событие
5 ноября 11:12

На высокой ноте

Голос 14-летней школьницы из Усвят покорил московское жюри

Князь в городе

Культура / Выставка
9 сентября 17:02

Князь в городе

Шедевр о победе Александра Невского привезли в Псков

Облачное Успение

Культура / Выставка
27 августа 17:15

Облачное Успение

Древняя псковская икона вернулась домой после 50 лет реставрации