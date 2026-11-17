На прошлой неделе, в период с 9 по 15 ноября, сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области изъяли у жителей региона 14 единиц гражданского оружия. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного ведомства.

За указанный период сотрудники лицензионно-разрешительной работы провели более 30 проверок того, как граждане хранят оружие и патроны.

По их итогам были выявлено семь административных нарушений: шесть, в частности, касаются оборота оружия, одно – частной охранной деятельности.

В Росгвардии в том числе напомнили: если срок разрешения на хранение и ношение оружия истекает, документы на перерегистрацию нужно подать по месту жительства не позднее чем за 30 суток до этой даты. Сделать это можно через портал «Госуслуги».