Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

На Сороти в Новоржевском округе поймали браконьера с сетями и уловом

16 ноября 2026 года, 15:54

Браконьера с сетями, лодкой и уловом задержали на реке Сороть в Новоржевском муниципальном округе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управлении МВД России по Псковской области.

На Сороти в Новоржевском округе поймали браконьера с сетями и уловом

Фото редакции

Рыбаком оказался 61-летний житель города Дно. В его добыче – щуки, лещи, окуни и красноперки, общий ущерб оценивается примерно в 19 тысяч рублей.

Сейчас бежаницкая полиция и специалисты Росрыболовства устанавливают все обстоятельства. Уголовное дело могут возбудить после проведения экспертизы.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Молодёжные лидеры из Псковской области обменялись опытом в «Сенеже»
Ушел из жизни бывший сотрудник аппарата Псковского областного Собрания
Дело об экстремистской ячейке и вымогательстве 1,5 млн рублей направили в псковский суд
После рейда «Алкоголь. Табак» в Пскове возбудили уголовные дела
Росгеология уточнит для Струг Красных запасы подземных вод
В Палкинском округе ремонтируют клуб и библиотеку при поддержке жителей
В Псковской области по программе догазификации подключено 10 тысяч домовладений
Псковский педагог Вячеслав Новиков представил доклад на съезде в МГУ
13 человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю

Комментарии

Авторизация
No comments
328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр

Происшествия / Преступление
8 мая 11:18

328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр
Ценный кадр

Происшествия
30 марта 12:05

Ценный кадр

Ключевой фигурант дела экс- ректора ПсковГУ впервые выступил в суде
Недетские схемы

Происшествия
10 февраля 15:15

Недетские схемы

Мошенники отрабатывают схемы хищения денег на псковских подростках