На Сороти в Новоржевском округе поймали браконьера с сетями и уловом

Браконьера с сетями, лодкой и уловом задержали на реке Сороть в Новоржевском муниципальном округе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управлении МВД России по Псковской области.

Рыбаком оказался 61-летний житель города Дно. В его добыче – щуки, лещи, окуни и красноперки, общий ущерб оценивается примерно в 19 тысяч рублей.

Сейчас бежаницкая полиция и специалисты Росрыболовства устанавливают все обстоятельства. Уголовное дело могут возбудить после проведения экспертизы.