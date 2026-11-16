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Общество / Здоровье

Псковичам объяснили, кому особенно удобна телемедицина через MAX

16 ноября 2026 года, 11:38

Жители Псковской области могут записаться к врачу удаленно – через чат-бот в мессенджере MAX. Такой формат особенно выручает тех, кому сложно лично посещать поликлинику, сообщили «Псковской правде» в Псковской областной больнице.

Псковичам объяснили, кому особенно удобна телемедицина через MAX

Фото Псковской областной больницы

Телемедицинские консультации удобны пожилым людям, пациентам с инвалидностью и ограниченной мобильностью, а также тем, кто восстанавливается дома после лечения. Отдельно в Псковской областной больнице выделили жителей муниципалитетов, которым поездка в Псков требует времени.

«Записаться можно за четыре шага: открыть чат-бот, выбрать раздел «Телемедицинские консультации», указать поликлинику, полис ОМС и дату рождения. Дальше с пациентом свяжется регистратура», – уточнили в учреждении.

Повод для обращения может быть самым разным – от подготовки к анализам и записи на диспансеризацию до получения направления к специалисту и закрытия больничного листа. Один из пациентов отметил, что оценил удобство дистанционной записи: «Это удобно и современно. Нет необходимости сидеть в очередях, можно записаться в любое время и из любого места», – привели его слова в больнице.

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