Житель Острова получил пять лет колонии за ограбление пенсионерки в Себежском районе

Суд в Себежском районе приговорил ранее судимого жителя Острова к пяти годам лишения свободы по делу о грабеже. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

По данным следствия, в марте мужчина вместе с подельником приехал в деревню Барсуки. Проникнув в дом пенсионерки, злоумышленники связали ей руки и ноги и завязали глаза. Из дома они вынесли 7 тысяч рублей наличными, два телефона, золотое кольцо и алкогольную продукцию – всего более чем на 30 тысяч рублей.

Уходя, нападавшие оставили женщину связанной, лишив ее возможности позвать на помощь. Суд признал жителя Острова виновным по пунктам «а», «в», «г» части 2 статьи 161 УК РФ и назначил наказание в виде пяти лет колонии особого режима с ограничением свободы на год. Иск потерпевшей был удовлетворен полностью.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.