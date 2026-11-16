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Общество

После рейда «Алкоголь. Табак» в Пскове возбудили уголовные дела

16 ноября 2026 года, 17:00

Два уголовных дела возбуждены следственными подразделениями после рейда «Алкоголь. Табак» в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

После рейда «Алкоголь. Табак» в Пскове возбудили уголовные дела

Фото: УМВД России по Псковской области

Мероприятие проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Его цель – предупредить и выявить преступления, связанные с незаконным оборотом спирта, алкогольной и табачной продукции, а также их контрабандой.

На улице Балтийской из павильона изъяли 635 одноразовых электронных систем доставки никотина и 641 жидкость для многоразовых ЭСДН без маркировки в системе «Честный Знак». Их стоимость превысила 1 млн рублей. 

На Крестовском шоссе стражи порядка нашли более 1200 пачек немаркированных сигарет на сумму свыше 250 тысяч рублей.

После рейда «Алкоголь. Табак» в Пскове возбудили уголовные дела

Фото: УМВД России по Псковской области

Дела возбуждены по части 5 и части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

За время рейда, как уточнили в псковском УМВД, всего изъято 540 литров алкоголя, более 19 тыс. пачек табачных изделий и свыше 1500 электронных сигарет.

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