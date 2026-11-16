После рейда «Алкоголь. Табак» в Пскове возбудили уголовные дела

Два уголовных дела возбуждены следственными подразделениями после рейда «Алкоголь. Табак» в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

Мероприятие проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Его цель – предупредить и выявить преступления, связанные с незаконным оборотом спирта, алкогольной и табачной продукции, а также их контрабандой.

На улице Балтийской из павильона изъяли 635 одноразовых электронных систем доставки никотина и 641 жидкость для многоразовых ЭСДН без маркировки в системе «Честный Знак». Их стоимость превысила 1 млн рублей.

На Крестовском шоссе стражи порядка нашли более 1200 пачек немаркированных сигарет на сумму свыше 250 тысяч рублей.