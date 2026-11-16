13 человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю

На прошлой неделе, с 9 по 15 октября, в Псковской области в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 13 человек. Гибели людей допущено не было, сообщили «Псковской правде» в региональном Управлении Госавтоинспекции.

За указанный период дорожные инспекторы зарегистрировали в общей сложности 11 ДТП и пресекли 1 269 административных нарушений в сфере дорожного движения.

Также сотрудники Госавтоинспекции выявили 29 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Пятеро из них делали это не в первый раз и были задержаны.