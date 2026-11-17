Ремонт семи учреждений культуры идет в Псковской области на средства нацпроекта «Семья» – в 2026 году регион получил на эти цели 163 млн рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

По его словам, два объекта уже готовы. Речь, в частности, идет о Родовском сельском доме культуры в Палкинском округе и Краеведческом музее в Великих Луках. Продолжается обновление Детской школы искусств и краеведческого музея в Порхове, Опочецкой районной библиотеки и Красногородского дома культуры.

Большая часть контрактов рассчитана на два-три года, уточнил глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что почти завершена Пушкиногорская центральная районная библиотека – готовность составляет 95%. Там обновили инженерные сети и освещение, отремонтировали помещения, а в ближайшее время установят лифт для маломобильных посетителей. Подрядчик планирует сдать объект до конца ноября.

«Подрядчики работают в хорошем темпе, поэтому все запланированные на этот год задачи будут выполнены в полном объеме», – подчеркнул губернатор.