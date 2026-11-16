Псковичам рассказали, как переоформить лицевой счет онлайн

Получив квартиру в собственность, новоселы нередко сталкиваются с тем, что платежки по-прежнему приходят на прежнего хозяина, а иногда содержат долги за прошлые периоды. Разобраться с этим теперь можно не выходя из дома – через сервис «Госуслуги Дом». Об этом рассказали в сообществе приложения в «ВКонтакте».

Для оформления заявки понадобится собрать определенный пакет сведений. В него входят данные паспорта, кадастровый номер объекта, подтверждение права собственности (обычно выписка из ЕГРН), а также текущие показания приборов учета.

Подача заявления проходит в несколько кликов. В нижней части экрана следует зайти в раздел «Заявки» и создать новую. Далее потребуется выбрать категорию «Документы», а внутри нее – «Переоформление лицевого счёта».

Система попросит указать организацию, которая поставляет в дом ресурсы или управляет им. Остается только заполнить пустые поля и отправить запрос.

Есть и исключение: счет по взносам на капитальный ремонт пока нельзя перевести онлайн – за этим придется обратиться в региональный Фонд капремонта.

Статус остальных обращений можно в любое время проверить в самом приложении.