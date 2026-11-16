Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковичам рассказали, как переоформить лицевой счет онлайн

16 ноября 2026 года, 11:56

Получив квартиру в собственность, новоселы нередко сталкиваются с тем, что платежки по-прежнему приходят на прежнего хозяина, а иногда содержат долги за прошлые периоды. Разобраться с этим теперь можно не выходя из дома – через сервис «Госуслуги Дом». Об этом рассказали в сообществе приложения в «ВКонтакте».

Псковичам рассказали, как переоформить лицевой счет онлайн

Фото: группа «Госуслуги Дом» в «ВКонтакте»

Для оформления заявки понадобится собрать определенный пакет сведений. В него входят данные паспорта, кадастровый номер объекта, подтверждение права собственности (обычно выписка из ЕГРН), а также текущие показания приборов учета.

Подача заявления проходит в несколько кликов. В нижней части экрана следует зайти в раздел «Заявки» и создать новую. Далее потребуется выбрать категорию «Документы», а внутри нее – «Переоформление лицевого счёта». 

Система попросит указать организацию, которая поставляет в дом ресурсы или управляет им. Остается только заполнить пустые поля и отправить запрос.

Есть и исключение: счет по взносам на капитальный ремонт пока нельзя перевести онлайн – за этим придется обратиться в региональный Фонд капремонта. 

Статус остальных обращений можно в любое время проверить в самом приложении.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Молодёжные лидеры из Псковской области обменялись опытом в «Сенеже»
Ушел из жизни бывший сотрудник аппарата Псковского областного Собрания
Дело об экстремистской ячейке и вымогательстве 1,5 млн рублей направили в псковский суд
После рейда «Алкоголь. Табак» в Пскове возбудили уголовные дела
Росгеология уточнит для Струг Красных запасы подземных вод
В Палкинском округе ремонтируют клуб и библиотеку при поддержке жителей
На Сороти в Новоржевском округе поймали браконьера с сетями и уловом
В Псковской области по программе догазификации подключено 10 тысяч домовладений
Псковский педагог Вячеслав Новиков представил доклад на съезде в МГУ

Комментарии

Авторизация
No comments
Тихая пандемия

Общество / Здоровье
16 ноября 10:56

Тихая пандемия

Почему антибиотики перестают работать и что с этим делать
Стена, крест и тайна горшков

Общество
12 ноября 10:30

Стена, крест и тайна горшков

Какую редкость обнаружили на раскопках археологи

Ноябрь в мишуре

Общество
10 ноября 15:18

Ноябрь в мишуре

Чувствуют ли псковичи приближение Нового года