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Общество

В Палкинском округе ремонтируют клуб и библиотеку при поддержке жителей

16 ноября 2026 года, 16:16

Родовский сельский клуб и Качановскую библиотеку в Палкинском муниципальном округе посетили депутаты – председатель комитета по бюджету, финансам, налогам и экономической политике Павел Гомон и Надежда Васильева. Вместе с временно исполняющей обязанности главы округа Анной Николаевой они оценили ход работ, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Заксобрания Псковской области.

В Палкинском округе ремонтируют клуб и библиотеку при поддержке жителей

Фото Законодательного Собрания Псковской области

В Родовском клубе идет капитальный ремонт за более чем 40 млн рублей по нацпроекту «Семья» и Народной программе «Единой России». Строители уже привели в порядок основные конструкции и смонтировали отопление, сейчас занимаются отделкой.

Согласно дизайн-проекту проектного офиса министерства культуры Псковской области впереди –обновление инженерных сетей и ремонт фасада.

«Важно не просто завершить ремонт, а получить современное и комфортное пространство, которое будет востребовано жителями», – отметил Павел Гомон.

Он подчеркнул необходимость следить за качеством и сроками.

В Палкинском округе ремонтируют клуб и библиотеку при поддержке жителей

Фото Законодательного Собрания Псковской области

В Качановской библиотеке реализуют проект «Тёплая страница библиотеки» ТОС «Радуга» стоимостью 301 тысяча 649 рублей. Там уже сложили две новые печи и построили сарай для дров, в планах – пять кварцевых обогревателей. Жители и партнеры помогают с уборкой, техникой и благоустройством. «Когда жители сами проявляют инициативу, у учреждения появляется не только обновлённое пространство, но и настоящая поддержка сообщества», – подчеркнула Надежда Васильева.

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