В Палкинском округе ремонтируют клуб и библиотеку при поддержке жителей

Родовский сельский клуб и Качановскую библиотеку в Палкинском муниципальном округе посетили депутаты – председатель комитета по бюджету, финансам, налогам и экономической политике Павел Гомон и Надежда Васильева. Вместе с временно исполняющей обязанности главы округа Анной Николаевой они оценили ход работ, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Заксобрания Псковской области.

В Родовском клубе идет капитальный ремонт за более чем 40 млн рублей по нацпроекту «Семья» и Народной программе «Единой России». Строители уже привели в порядок основные конструкции и смонтировали отопление, сейчас занимаются отделкой.

Согласно дизайн-проекту проектного офиса министерства культуры Псковской области впереди –обновление инженерных сетей и ремонт фасада.

«Важно не просто завершить ремонт, а получить современное и комфортное пространство, которое будет востребовано жителями», – отметил Павел Гомон.

Он подчеркнул необходимость следить за качеством и сроками.