Жертвами лобового ДТП под Дедовичами стали два человека

На повороте к Красным Горкам в Дедовичском районе произошло столкновение двух автомобилей, унесшее жизни людей. Об этом сообщил канал «Псковская сводка» в МАХ.
На повороте к Красным Горкам в Дедовичском районе произошло столкновение двух автомобилей, унесшее жизни людей. Об этом сообщил канал «Псковская сводка» в МАХ.
Предварительно, водитель Lada Kalina потерял контроль над автомобилем, после чего вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с УАЗом.
Водитель отечественного внедорожника получил различные травмы. Для находившихся в легковушке – водителя и пассажира – авария оказалась смертельной.
На место происшествия работают экстренные службы: следственно-оперативная группа, скорая помощь и пожарные. Выясняются подробности произошедшего.