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Происшествия / ДТП

Жертвами лобового ДТП под Дедовичами стали два человека

16 ноября 2026 года, 14:21

На повороте к Красным Горкам в Дедовичском районе произошло столкновение двух автомобилей, унесшее жизни людей. Об этом сообщил канал «Псковская сводка» в МАХ.

Жертвами лобового ДТП под Дедовичами стали два человека

Фото: канал «Псковская сводка» в МАХ.

Предварительно, водитель Lada Kalina потерял контроль над автомобилем, после чего вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с УАЗом.

Водитель отечественного внедорожника получил различные травмы. Для находившихся в легковушке – водителя и пассажира – авария оказалась смертельной.

Жертвами лобового ДТП под Дедовичами стали два человека

«Псковская сводка» в МАХ.

На место происшествия работают экстренные службы: следственно-оперативная группа, скорая помощь и пожарные. Выясняются подробности произошедшего.

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