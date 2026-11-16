Жертвами лобового ДТП под Дедовичами стали два человека

На повороте к Красным Горкам в Дедовичском районе произошло столкновение двух автомобилей, унесшее жизни людей. Об этом сообщил канал «Псковская сводка» в МАХ.

Предварительно, водитель Lada Kalina потерял контроль над автомобилем, после чего вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с УАЗом.

Водитель отечественного внедорожника получил различные травмы. Для находившихся в легковушке – водителя и пассажира – авария оказалась смертельной.