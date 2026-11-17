В Псковской области определились победители осеннего этапа акции «Губернаторский дневник» за сентябрь и октябрь. Об этом сообщает Псковское агентство.
В Псковской области определились победители осеннего этапа акции «Губернаторский дневник» за сентябрь и октябрь. Об этом сообщает Псковское агентство.
Лидеров выбрали в трех возрастных группах по числу пятерок за два месяца.
В младшей группе (2-4 классы) лучшей стала Есения Чаровская из гимназии Островского района – 168 пятерок. Среди 5-7 классов первенствовала Милена Петрова из Краснолученской школы в Бежаницком районе с 142 пятерками. В старшей группе (8-10 классы) больше всех оказалось у Владимира Ткаченко из Борковской школы – филиала Пореченской школы в Великолукском районе. У неё 103 пятерки.
Все трое встретятся с губернатором Михаилом Ведерниковым в конце учебного года.
На конкурс поступило 230 заявок. Больше всего участников из Великих Лук – 58, из Новоржевского района – 27, из Псковского – 15. «Поздравляем победителей и благодарим всех участников за старание и активность», – подчеркнули организаторы.
Следующий этап стартует в марте 2027 года – по итогам ноября, декабря, января и февраля. К участию допускаются ученики 2-10 классов из районов области.
Организатор акции – Государственный медиахолдинг Псковской области.