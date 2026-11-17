В Псковской области определились победители осеннего этапа акции «Губернаторский дневник» за сентябрь и октябрь. Об этом сообщает Псковское агентство.

Лидеров выбрали в трех возрастных группах по числу пятерок за два месяца.

В младшей группе (2-4 классы) лучшей стала Есения Чаровская из гимназии Островского района – 168 пятерок. Среди 5-7 классов первенствовала Милена Петрова из Краснолученской школы в Бежаницком районе с 142 пятерками. В старшей группе (8-10 классы) больше всех оказалось у Владимира Ткаченко из Борковской школы – филиала Пореченской школы в Великолукском районе. У неё 103 пятерки.

Все трое встретятся с губернатором Михаилом Ведерниковым в конце учебного года.