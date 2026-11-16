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Происшествия

В Стругах Красных горел дом на две семьи, спасены семь детей

16 ноября 2026 года, 13:00

Пожар в одноэтажном доме на две семьи произошел в Стругах Красных 14 ноября. Огонь повредил перекрытие и кровлю, но обошлось без жертв – пожарные вывели из дома семерых детей, сообщили «Псковской правде» в ГУ МЧС России по Псковской области.

В Стругах Красных горел дом на две семьи, спасены семь детей

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Сообщение о возгорании на улице Береговой поступило в 17:55. Пламя уничтожило потолочное перекрытие и кровлю, одна из комнат закопчена. По предварительным данным, к пожару привело нарушение технологии изготовления дымовой трубы.

Помимо детей, удалось отстоять квартиру и четыре хозпостройки. Тушением занимались восемь огнеборцев и три единицы специализированной техники.

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