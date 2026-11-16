В Пскове при пожаре на Народной погибла пенсионерка

Пожар в пятиэтажном доме на улице Народной в Пскове закончился гибелью 74-летней женщины. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сигнал о возгорании в однокомнатной квартире на первом этаже поступил 15 ноября в 13:30. В комнате огнем были повреждены постельные принадлежности.

По предварительным данным, к пожару привела неосторожность при курении.

На месте работали десять специалистов МЧС России и три единицы техники