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Происшествия

В Пскове при пожаре на Народной погибла пенсионерка

16 ноября 2026 года, 14:45

Пожар в пятиэтажном доме на улице Народной в Пскове закончился гибелью 74-летней женщины. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В Пскове при пожаре на Народной погибла пенсионерка

Фото Дарьи Хватковой

Сигнал о возгорании в однокомнатной квартире на первом этаже поступил 15 ноября в 13:30. В комнате огнем были повреждены постельные принадлежности.

По предварительным данным, к пожару привела неосторожность при курении.

На месте работали десять специалистов МЧС России и три единицы техники

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