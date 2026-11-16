Молодёжные лидеры из Псковской области обменялись опытом в «Сенеже»

Три представителя Псковской области стали участниками итогового форума лидеров молодёжных советов компаний в «Сенеже». Около 150 человек из 46 регионов собрались с 9 по 12 ноября, чтобы обсудить, как корпоративные советы могут стать драйверами изменений, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Центра молодёжи и общественных инициатив региона.

По словам участников, программа позволила не только познакомиться с лучшими практиками коллег, но и переосмыслить роль молодёжных советов внутри компаний.

«Мы приехали с запросом на конкретные инструменты, и здесь действительно удалось собрать их воедино – от механизмов вовлечения молодых сотрудников до способов выстраивать диалог с руководством. Особенно ценно, что каждую идею можно адаптировать под специфику нашего региона и наших предприятий», – отметила Анна Шершнева.

Анастасия Артемьева подчеркнула, что обмен опытом показал: общие вызовы – удержание молодых специалистов, их мотивация и профессиональное развитие – решаются схожими подходами. Игорь Ежов, в свою очередь, отметил ценность горизонтальных связей: за четыре дня участники сформировали рабочую сеть контактов с коллегами из десятков регионов.