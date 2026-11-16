Молодёжные лидеры из Псковской области обменялись опытом в «Сенеже»

Три представителя Псковской области стали участниками итогового форума лидеров молодёжных советов компаний в «Сенеже». Около 150 человек из 46 регионов собрались с 9 по 12 ноября, чтобы обсудить, как корпоративные советы могут стать драйверами изменений, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Центра молодёжи и общественных инициатив региона.
Фото Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области
Псковскую область на форуме лидеров молодёжных советов компаний представили председатель молодёжного совета Главного управления МЧС России по Псковской области Игорь Ежов, ведущий инспектор Псковской таможни Анастасия Артемьева и региональный координатор молодёжных советов Анна Шершнева.
По словам участников, программа позволила не только познакомиться с лучшими практиками коллег, но и переосмыслить роль молодёжных советов внутри компаний.
Фото Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области
«Мы приехали с запросом на конкретные инструменты, и здесь действительно удалось собрать их воедино – от механизмов вовлечения молодых сотрудников до способов выстраивать диалог с руководством. Особенно ценно, что каждую идею можно адаптировать под специфику нашего региона и наших предприятий», – отметила Анна Шершнева.
Анастасия Артемьева подчеркнула, что обмен опытом показал: общие вызовы – удержание молодых специалистов, их мотивация и профессиональное развитие – решаются схожими подходами. Игорь Ежов, в свою очередь, отметил ценность горизонтальных связей: за четыре дня участники сформировали рабочую сеть контактов с коллегами из десятков регионов.
Фото Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области
Организаторами форума лидеров молодёжных советов выступили Росмолодёжь.Профи и Центр профессионального развития «Острова». Итогом мероприятия стала серия рекомендаций и решений, которые участники увезли в свои регионы.