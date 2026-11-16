Пскович погасил 700 тысяч рублей долга по алиментам после встречи с приставами

В Пскове мужчина выплатил дочери 700 тысяч рублей задолженности по алиментам после привлечения к административной ответственности. При этом ему предстоит отбыть назначенные судом 20 часов обязательных работ.

Как сообщили в региональном управлении ФССП России, должник скрывался от судебных приставов и был объявлен в исполнительный розыск. Установить его местонахождение помогли граждане: они сообщили, что мужчина живёт по месту регистрации.

Приставы изучили социальные сети разыскиваемого, а во время выезда по его адресу выяснили, что он регулярно посещает кафе рядом с домом. Там псковича и обнаружили — за утренним кофе. Мужчину принудительно доставили в профильное отделение судебных приставов.

За неуплату алиментов его привлекли к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ. Мировой судья назначил должнику 20 часов обязательных работ.

После разъяснения перспективы уголовной ответственности за дальнейшее уклонение от уплаты алиментов мужчина полностью погасил задолженность перед дочерью — 700 тысяч рублей.

Выплата долга не освободила псковича от назначенного наказания. Ему предстоит отработать 20 часов на одном из муниципальных объектов.