Псковские школьники попробовали себя в кондитерском деле на хлебокомбинате

Учащиеся школы №47 отправились на Псковский хлебокомбинат, чтобы поближе познакомиться с производством и узнать о летней подработке. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Областного центра занятости населения.

Экскурсия началась с рассказа о новых технологиях, которые применяют на предприятии, а затем ребята прошли по кондитерскому цеху.

Отдельный блок посвятили официальному трудоустройству подростков. Специалист кадрового центра подробно объяснил, какие шаги нужно предпринять для оформления на работу и от чего зависит зарплата несовершеннолетних в Псковской области.