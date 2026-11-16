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Общество

Псковские школьники попробовали себя в кондитерском деле на хлебокомбинате

16 ноября 2026 года, 11:53

Учащиеся школы №47 отправились на Псковский хлебокомбинат, чтобы поближе познакомиться с производством и узнать о летней подработке. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Областного центра занятости населения.

Псковские школьники попробовали себя в кондитерском деле на хлебокомбинате

Фото Областного центра занятости населения

Экскурсия началась с рассказа о новых технологиях, которые применяют на предприятии, а затем ребята прошли по кондитерскому цеху.

Отдельный блок посвятили официальному трудоустройству подростков. Специалист кадрового центра подробно объяснил, какие шаги нужно предпринять для оформления на работу и от чего зависит зарплата несовершеннолетних в Псковской области.

Псковские школьники попробовали себя в кондитерском деле на хлебокомбинате

Фото Областного центра занятости населения

Самым увлекательным стала практика: школьники под руководством кондитеров испекли знаменитую «Корзиночку» – одно из фирменных лакомств комбината.

В финале встречи ребята сыграли в командную игру «ПрофКод». Участникам нужно было угадывать специальности, описывая их через ассоциации, без использования однокоренных слов. По словам организаторов, такая игра помогает расширить представление о профессиях и учит находить нестандартные подходы.

Псковские школьники попробовали себя в кондитерском деле на хлебокомбинате

Фото Областного центра занятости населения
Псковские школьники попробовали себя в кондитерском деле на хлебокомбинате

Фото Областного центра занятости населения

Подобные профтуры проходят благодаря нацпроекту «Кадры». Они дают школьникам возможность увидеть реальное производство и задуматься о будущей карьере.

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