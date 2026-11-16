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Общество

Мост через Сущёвский канал в Бежаницах начнут ремонтировать в декабре

16 ноября 2026 года, 12:20

Ремонт моста через Сущёвский канал в Бежаницком районе начнется в декабре – сроки сдвинули по договоренности с подрядчиком ООО «АДП». Об этом сообщила глава муниципалитета Елена Иванова в своем канале в мессенджере MAX.

Мост через Сущёвский канал в Бежаницах начнут ремонтировать в декабре

Фото со страницы Елены Ивановой в мессенджере МАХ

По её словам, сегодня состоится совещание с подрядчиками, заказчиком и представителями дорожной службы. По итогам встречи глава района обещала дать ответы на все вопросы, которые жители задавали в комментариях к ее посту.

«Мост, независимо от его размера, является инженерным сооружением, к которому предъявляются строгие требования безопасности», – отметила Елена Иванова.

Она уточнила, что мост находится в удовлетворительном состоянии, но нуждается в ремонте. После завершения работ улицу Смольную приведут в порядок полностью.

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