Полковник Василий Дашко возглавил УФСБ России по Псковской области

В УФСБ России по Псковской области сменился руководитель. Управление возглавил полковник Василий Юрьевич Дашко, ранее проходивший службу на оперативных и руководящих должностях в территориальных органах ФСБ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Назначение нового руководителя УФСБ России по Псковской области состоялось указом президента России Владимира Путина от 2 ноября. В органах безопасности Василий Дашко служит с 1994 года, отмечен государственными и ведомственными наградами.

Предшественник Василия Дашко на этом посту – генерал-майор Виктор Швырев – был переведен к новому месту службы, уточнили в пресс-службе УФСБ.