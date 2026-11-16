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Общество

Полковник Василий Дашко возглавил УФСБ России по Псковской области

16 ноября 2026 года, 11:19

В УФСБ России по Псковской области сменился руководитель. Управление возглавил полковник Василий Юрьевич Дашко, ранее проходивший службу на оперативных и руководящих должностях в территориальных органах ФСБ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Полковник Василий Дашко возглавил УФСБ России по Псковской области
Носит иллюстративный характер
Фото: скрин видео из соцсетей Михаила Ведерникова

Назначение нового руководителя УФСБ России по Псковской области состоялось указом президента России Владимира Путина от 2 ноября. В органах безопасности Василий Дашко служит с 1994 года, отмечен государственными и ведомственными наградами.

Предшественник Василия Дашко на этом посту – генерал-майор Виктор Швырев – был переведен к новому месту службы, уточнили в пресс-службе УФСБ.

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