Водителя SsangYong доставили в больницу после съезда автомобиля в кювет в Себежском районе

SsangYong Kyron вылетел в кювет на 75-м километре трассы Опочка – Дубровка в Себежском районе. Водитель – 41-летняя женщина – была доставлена в больницу, сообщает канал «Псковская сводка» в национальном мессенджере MAX.

Предварительно, машина ехала в направлении Опочки. На закруглении дороги водитель не справилась с управлением, и автомобиль оказался в левом кювете по ходу движения.

На месте происшествия работали инспекторы Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Устанавливаются причины аварии.