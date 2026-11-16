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Происшествия / ДТП

Водителя SsangYong доставили в больницу после съезда автомобиля в кювет в Себежском районе

16 ноября 2026 года, 15:08

SsangYong Kyron вылетел в кювет на 75-м километре трассы Опочка – Дубровка в Себежском районе. Водитель – 41-летняя женщина – была доставлена в больницу, сообщает канал «Псковская сводка» в национальном мессенджере MAX.

Водителя SsangYong доставили в больницу после съезда автомобиля в кювет в Себежском районе

Фото: канал «Псковская сводка» в МАХ

Предварительно, машина ехала в направлении Опочки. На закруглении дороги водитель не справилась с управлением, и автомобиль оказался в левом кювете по ходу движения.

На месте происшествия работали инспекторы Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Устанавливаются причины аварии.

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