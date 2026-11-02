Опубликован бланк для участия в 14-й акции «Губернаторский дневник»

Опубликован бланк для участия в 14-м сезоне акции «Губернаторский дневник» за сентябрь и октябрь 2026 года. Об этом сообщает ПАИ.

Скачать бланк для оценок и найти ссылку на форму для его отправки можно в официальной группе «Губернаторского дневника» во «ВКонтакте». Заявки принимаются исключительно в электронном виде.

По словам организаторов, для участия в проекте нужно скачать бланк дневника, распечатать его, заполнить вместе с учителем, подписать у директора и заверить печатью школы. После этого документ следует отсканировать или сфотографировать и прикрепить к заявке по ссылке. Приём заявок пройдёт строго с 5 по 15 ноября до 23:59.

Присылать бланки с оценками могут только учащиеся школ Псковской области, кроме школьников Пскова — они отправят свои результаты только в мае за весь год. Как и в прошлом году, победители прошлых лет в акции участвовать не могут. О главных условиях, сроках проведения и форме подачи заявки можно узнать в карточках.

В бланк вносятся только пятёрки из классного электронного журнала за сентябрь и октябрь. Оценки за поведение, домашние работы в тетрадях и прочие достижения не учитываются.

Итоги за сентябрь и октябрь опубликуют 17 ноября.

За всё время проведения «Губернаторского дневника» в нём приняли участие свыше двух с половиной тысяч школьников. Познакомиться с форматом и фотографиями прошлых лет, а также следить за новостями акции можно на сайтах ПАИ, «Комсомольской правды — Псков» и в официальной группе акции во «ВКонтакте». Подробности о проекте — в специальном сюжете ПАИ и в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».