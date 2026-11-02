В Великих Луках появились 20 новых указателей для туристов

В Великих Луках установили 20 знаков туристической навигации. Работы выполнили при поддержке субсидии министерства туризма Псковской области, сообщили в ведомстве.
В Великих Луках установили 20 знаков туристической навигации. Работы выполнили при поддержке субсидии министерства туризма Псковской области, сообщили в ведомстве.
Новые указатели помогут гостям города быстрее находить ключевые достопримечательности — музеи, парки, исторические места и другие объекты, интересные путешественникам.
Установка навигации прошла в рамках развития туристической инфраструктуры Великих Лук. Благодаря указателям туристам будет проще ориентироваться в городе и планировать прогулки.