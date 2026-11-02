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Общество

В Великих Луках появились 20 новых указателей для туристов

2 ноября 2026 года, 12:47

В Великих Луках установили 20 знаков туристической навигации. Работы выполнили при поддержке субсидии министерства туризма Псковской области, сообщили в ведомстве.

В Великих Луках появились 20 новых указателей для туристов

Министерство туризма Псковской области

Новые указатели помогут гостям города быстрее находить ключевые достопримечательности — музеи, парки, исторические места и другие объекты, интересные путешественникам.

Установка навигации прошла в рамках развития туристической инфраструктуры Великих Лук. Благодаря указателям туристам будет проще ориентироваться в городе и планировать прогулки.

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