Ледостав на водоемах Псковской области ожидается к началу декабря

Из-за сложившихся погодных условий лед на реках и озерах Псковской области в текущем году появится позже обычного – на 1-8 дней. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Главного управления МЧС России.

По прогнозам, процесс начнется в конце ноября – начале декабря. На Чудском озере (у деревни Раскопель в Гдовском муниципальном округе) лед наиболее вероятно появится 29 ноября (отклонение плюс-минус 5 дней). В прошлом году это произошло 25 ноября, а средняя многолетняя дата – 22 ноября.

На Псковском озере (у острова Залита) ожидаемая дата – 27 ноября, в 2025-м лед встал 28 ноября. На Великой в Пскове появление льда прогнозируют 30 ноября (в прошлом году – 27 ноября). На Плюссе у поселка Плюсса – 28 ноября (годом ранее – 27 ноября).

Позже всего, по прогнозам, лед образуется на реке Великой у деревни Гуйтово в Островском муниципальном округе – 30 ноября. В прошлом сезоне это случилось 14 декабря, что было значительно позже средних многолетних значений.