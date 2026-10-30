Дорогу Заполье – Гдов в Плюсском округе открыли после ремонта

В Плюсском округе завершили ремонт участка дороги Заполье – Гдов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Работы охватили отрезок с 0-го по 12-й километр и прошли в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты сняли старое покрытие, уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, укрепили обочины.

Кроме того, привели в порядок съезды и автобусные остановки, нанесли разметку.

В ведомстве отметили, что трасса связывает населенные пункты и обеспечивает выезд к федеральной дороге. Особенно обновление оценят дачники, грибники и туристы.