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Общество

Дорогу Заполье – Гдов в Плюсском округе открыли после ремонта

30 октября 2026 года, 16:25

В Плюсском округе завершили ремонт участка дороги Заполье – Гдов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Дорогу Заполье – Гдов в Плюсском округе открыли после ремонта

Фото министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Работы охватили отрезок с 0-го по 12-й километр и прошли в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты сняли старое покрытие, уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, укрепили обочины.

Кроме того, привели в порядок съезды и автобусные остановки, нанесли разметку.

В ведомстве отметили, что трасса связывает населенные пункты и обеспечивает выезд к федеральной дороге. Особенно обновление оценят дачники, грибники и туристы.

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