Шесть истощённых собак изъяли у жительницы Гдовского района

В гдовской деревне Верхоляни зоозащитники вместе с полицией и представителями местной власти забрали шесть собак, которые жили в невыносимых условиях. Об этом сообщается в группе «Зоозащита. Приют «Лесопилка». Псков» в «ВКонтакте».

Операция по изъятию истощенных собак прошла в пятницу, 30 октября. Поводом послужили факты жестокого обращения и полного отсутствия ухода за животными.

Как признались в приюте, каждый раз во время таких рейдов волонтеры сомневаются, получится ли добиться результата, и сталкиваются с активным сопротивлением.

«Ещё шесть собак не умрут от голода, медленной, мучительной смертью. Или всего 6. Мы понимаем, что таких бед по деревням сотни», – подчеркнули волонтеры.

Также сейчас решается вопрос с подобным случаем в Пыталовском районе.