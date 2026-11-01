Шесть истощённых собак изъяли у жительницы Гдовского района

В гдовской деревне Верхоляни зоозащитники вместе с полицией и представителями местной власти забрали шесть собак, которые жили в невыносимых условиях. Об этом сообщается в группе «Зоозащита. Приют «Лесопилка». Псков» в «ВКонтакте».
В гдовской деревне Верхоляни зоозащитники вместе с полицией и представителями местной власти забрали шесть собак, которые жили в невыносимых условиях. Об этом сообщается в группе «Зоозащита. Приют «Лесопилка». Псков» в «ВКонтакте».
Операция по изъятию истощенных собак прошла в пятницу, 30 октября. Поводом послужили факты жестокого обращения и полного отсутствия ухода за животными.
Как признались в приюте, каждый раз во время таких рейдов волонтеры сомневаются, получится ли добиться результата, и сталкиваются с активным сопротивлением.
«Ещё шесть собак не умрут от голода, медленной, мучительной смертью. Или всего 6. Мы понимаем, что таких бед по деревням сотни», – подчеркнули волонтеры.
Также сейчас решается вопрос с подобным случаем в Пыталовском районе.
Зоозащитники поблагодарили полицейских, главу округа Веру Алексееву и Ольгу Петровну из территориального отдела «Гдов». Отдельные слова признательности прозвучали в адрес жителей деревни и волонтеров, приехавших на помощь.
Сейчас все собаки находятся в приюте. У них наблюдаются проблемы со здоровьем: сильный понос и стресс. Две собаки сохранили нормальную физическую форму, остальные находятся в крайней степени истощения. Все животные женского пола.
В зооприюте предупредили: женщина, у которой изъяли животных, может брать собак по объявлениям и предлагать услуги передержки. Отдавать ей питомцев не нужно.