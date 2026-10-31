Денис Мантуров посетил Псковскую область с рабочим визитом

Первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Псковскую область. В рамках визита он провёл встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, а также посетил производственные площадки ряда предприятий. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На рабочей встрече стороны обсудили направления развития региона. По данным пресс-службы правительства Псковской области, обрабатывающая промышленность области демонстрирует устойчивую динамику: индекс промышленного производства за восемь месяцев 2026 года составил 102,1 %, что выше среднероссийского уровня. С 2023 года региону выделено свыше двух миллиардов рублей субсидий на поддержку промышленных предприятий. Фонд развития промышленности с 2016 года направил более 10 миллиардов рублей в виде льготных займов на реализацию 13 проектов в обрабатывающих производствах региона. Губернатор отметил эффективность мер поддержки: на каждый миллиард рублей из федерального бюджета региону удалось привлечь семь миллиардов внебюджетных средств. В результате объём собственного бюджета области достиг 79 миллиардов рублей — это максимальный показатель за новейшую историю региона.

Особое внимание на встрече уделили обновлению пассажирского автобусного парка. При федеральной поддержке и за счёт специального казначейского кредита Псковская область в 2020 и 2024 годах приобрела 281 современный автобус. Глава региона обратился с просьбой о содействии в дальнейшем обновлении парка. Денис Мантуров поручил Минпромторгу и Минфину проработать вопрос поддержки за счёт федеральных ресурсов. В ходе поездки первый вице‑премьер вместе с губернатором посетил площадки «Акрон Холдинга» — предприятия «Севкабель» и «СКТ‑сервис». На «Севкабеле» налажено производство силовых и контрольных кабелей, геофизической и судовой продукции. Важным достижением стало собственное производство шести инновационных марок полимеров. На площадке «СКТ‑сервис» организован полный цикл производства — от проектирования до сервисного обслуживания. Предприятие выпускает гибкие полимерные трубы, скважинные тепловые системы, рельсосварочное оборудование и другую продукцию, востребованную в нефтегазовой отрасли и инфраструктурном строительстве. Продукция поставляется российским компаниям и предприятиям стран ближнего зарубежья.

Также Денис Мантуров побывал на заводе «АВАР», специализирующемся на выпуске электрооборудования для автомобильной техники — реле, предохранителей, выключателей, блоков управления и модулей светотехники. Предприятие производит более 500 наименований изделий и сотрудничает с крупнейшими автосборочными и машиностроительными предприятиями страны, включая АвтоВАЗ. В последние годы на заводе проведена модернизация производственных линий в рамках инвестиционных проектов.